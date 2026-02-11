11 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararıyla Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığı'na ise Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi. Akın Gürlek, CHP'li isimlere yönelik yaptığı soruşturmalar ile bilinirken, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal konuyla ilgili tepkisini dile getirdi.

Tanal, yaptığı yazılı açıklamada devlet makamlarının geçici olduğuna vurgu yaparak, esas olanın hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve millet iradesine bağlılık olduğunu ifade etti. Atamaların Anayasa’nın 104 ve 106’ncı maddelerine dayandırıldığını hatırlatan Tanal, sürecin yalnızca şeklen değil, içerik ve uygulama bakımından da hukuk devleti ilkesine uygun yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Adalet Bakanlığı’na getirilen isme ilişkin değerlendirmede bulunan Tanal, “Bu koltuğa oturan her isim için ölçü; tarafsızlık, bağımsız yargı ve adil yargılanma hakkına saygıdır” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı için de benzer bir çerçeve çizen Tanal, güvenlik politikalarının hukuk içinde yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Demokratik haklara saygı ve eşit uygulama temel ilke olmalıdır” dedi.

Türkiye’nin isim değişikliğinden ziyade anlayış değişikliğine ihtiyaç duyduğunu savunan CHP’li Tanal, “Hukukun siyasetin gölgesinden çıkarıldığı, devletin tüm vatandaşlarına eşit mesafede durduğu bir yönetim anlayışı en büyük beklentimizdir” değerlendirmesinde bulundu.