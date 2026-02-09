MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ATO Congresium’da düzenlenen “Şanla Şerefle 57. Yıl” programında partisinin siyasi çizgisinin değişmediğini belirtti. Konuşmasına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek başlayan Bahçeli, MHP’nin Türk-İslam ülküsü temelinde şekillenen milliyetçi duruşunu sürdürdüğünü ifade etti.

Bahçeli, Türkiye’nin geleceği açısından MHP ve Cumhur İttifakı’nı belirleyici bir siyasi merkez olarak tanımladı. Cumhuriyetin kuruluş ilkelerinin ve devlet yapısının tartışmaya açılmasını sert sözlerle eleştiren Bahçeli, bu tür girişimlerin devletin varlığına yönelik bir tehdit anlamına geldiğini dile getirdi.

“Terörsüz Türkiye” hedefinin milli dayanışma ile mümkün olacağını söyleyen Bahçeli, Türkiye’nin yalnızca bölgesel değil küresel ölçekte de ağırlık merkezi konumunda olduğunu savundu. Milliyetçiliğin toplumsal karşılığının yeniden güçlendiğini belirten Bahçeli, bu yaklaşımın önümüzdeki dönemde siyasette daha belirleyici olacağını ifade etti.