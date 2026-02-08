Alparslan Türkeş’in 1965 yılında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) Genel Başkanı seçilmesinin ardından, 1969’da partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştirildi. Aynı tarihte partinin amblemi de üç hilal oldu. Böylece MHP, Türk siyasi hayatında resmen yerini aldı.

Parti tüzüğünde; milli iradeyi esas alan, insan odaklı, adalet ve hakkaniyeti önceleyen, Türk milletinin milli ve manevi değerlerini korumayı hedefleyen bir siyaset anlayışı benimsendi.

İlk seçimler ve koalisyon yılları

MHP, 12 Ekim 1969 genel seçimlerinde yüzde 3 oy alarak kurucu lider Alparslan Türkeş’i Adana milletvekili olarak Meclis’e gönderdi.

1973 seçimlerinde oy oranını yüzde 3,4’e çıkaran parti, Süleyman Demirel başkanlığında kurulan birinci Milliyetçi Cephe Hükümeti’nde yer aldı. Bu hükümette Türkeş, Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

1977 seçimlerinde yüzde 6,4 oy alan MHP, 16 milletvekiliyle Meclis’te temsil edildi ve ikinci Milliyetçi Cephe Hükümeti’nde 5 bakanlık üstlendi.

12 Eylül darbesi ve yeniden yapılanma

12 Eylül 1980 askeri darbesiyle MHP kapatıldı, Alparslan Türkeş’e siyasi yasak getirildi.

1983 sonrası süreçte parti çizgisi önce Muhafazakâr Parti, ardından Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) ile devam etti. 1993 yılında yapılan kongrede partinin adı yeniden Milliyetçi Hareket Partisi oldu ve Türkeş genel başkanlığa seçildi.

Bahçeli dönemi

Alparslan Türkeş’in 1997’de vefatının ardından yapılan olağanüstü kurultayda Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı seçildi.

Bahçeli liderliğindeki MHP, 1999 genel seçimlerinde yüzde 17,98 oy alarak 129 milletvekili çıkardı ve DSP-ANAP-MHP koalisyonunda ikinci büyük ortak oldu.

2002 seçimlerinde Meclis dışında kalan parti, 2007’den itibaren yeniden TBMM’de temsil edilmeye başladı.

Cumhur İttifakı süreci

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2016 yılında yaptığı çağrıyla başlayan süreç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin önünü açtı.

MHP, 2018 ve 2023 genel seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında katıldı ve Meclis’te temsilini sürdürdü.

57’nci yıl programı

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 57’nci kuruluş yıl dönümü, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin katılımıyla düzenlenecek “Şanla Şerefle 57. Yıl” programıyla kutlanacak.

Program, yarın saat 13.00’te Ankara ATO Congresium’da gerçekleştirilecek.