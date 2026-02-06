CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, cezaevinde tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay’ın hazırladığı deprem raporuna dikkat çekti. Yanıkömeroğlu, Atalay’ın 112 sayfalık raporundan bölümler okuyarak Hatay’daki sorunların halen çözülemediğini vurguladı.

Konuşmasına depremde yaşamını yitiren yurttaşları anarak başlayan Yanıkömeroğlu, geçtiğimiz hafta deprem bölgesinde yaptığı incelemelere değindi. Bölgede adaletsizliklerin sürdüğünü ve mağduriyetlerin derinleştiğini ifade eden Yanıkömeroğlu, iktidarın deprem sonrası süreci yönetemediğini savundu.

“Can Atalay’ın Raporu Görmezden Gelinemez”

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay’a özel olarak değinen Yanıkömeroğlu, Atalay’ın deprem sonrası hazırladığı kapsamlı raporun Genel Kurul gündemine taşınmasının önemine işaret etti. İktidar sıralarına seslenen Yanıkömeroğlu, “Bu raporu mutlaka okuyun. Hatay’ın gerçeklerini anlatıyor” dedi.

“Konut Değil, Yaşam Teslim Edilmelidir”

Hükümetin konut teslim törenlerini eleştiren Yanıkömeroğlu, açıklanan rakamların sahadaki tabloyu yansıtmadığını söyledi. Raporda yer alan tespitlere atıfla, altyapı ve temel hizmetlerin eksikliğine dikkat çeken Yanıkömeroğlu, “Sadece bina yapmak yetmez. Suyu, okulu, hastanesi, ulaşımı olmayan yerlere ‘tam teslim’ denilemez. Önemli olan yaşam kurmaktır” ifadelerini kullandı.

Rezerv Alan Eleştirisi: “Mülkiyet Hakkı Tehdit Altında”

Hatay’daki rezerv alan uygulamalarını da gündeme getiren Yanıkömeroğlu, sağlam yapıların yıkıldığını ve depremzedelerin borçlandırıldığını belirtti. Bu sürecin bir rant politikası haline geldiğini savunan Yanıkömeroğlu, Hatay halkının mülkiyet hakkı mücadelesinin tüm Türkiye için kritik olduğunu söyledi.

“Sağlık Sorunları Derinleşiyor”

Raporda yer alan sağlık verilerine değinen Yanıkömeroğlu, denetimsiz enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle toz kirliliğinin ciddi bir halk sağlığı sorununa dönüştüğünü aktardı. Üst solunum yolu hastalıklarının kronik hale geldiğini belirten Yanıkömeroğlu, “Sağlık bir lütuf değil, anayasal haktır” dedi.

“Hatay Hukuki Bir Enkazın İçinde”

Konuşmasının sonunda yargı süreçlerindeki yavaşlığa da dikkat çeken Yanıkömeroğlu, Hatay’ın yalnızca fiziki değil, hukuki sorunlarla da mücadele ettiğini söyledi. Can Atalay’ın raporuna atıfla sürecin bir hak ihlali boyutu taşıdığını ifade eden Yanıkömeroğlu, “Her bir ihmalin hesabı mutlaka sorulacak” diyerek konuşmasını tamamladı.