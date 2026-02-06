Hindistan’ın kuzeydoğusunda yer alan Meghalaya eyaletine bağlı Doğu Jaintia Hills bölgesinde, yasa dışı faaliyet gösteren bir kömür madeninde büyük bir patlama meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 18 işçinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, patlamadan ağır yaralı olarak kurtarılan 1 madenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Maden sahasında başka işçilerin de mahsur kalmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, ekiplerin bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

Yasa dışı işletildiği belirtilen madenle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı, patlamanın kesin nedeninin yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacağı aktarıldı. Bölgedeki kömür madenlerinde daha önce de benzer kazaların yaşandığı bilinirken, iş güvenliği ve denetim eksiklikleri yeniden gündeme geldi.