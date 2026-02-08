Trabzon’da balık tezgahlarında bu sezon çeşitlilik dikkat çekiyor. Denizlerde bolca avlanan istavrit, tezgahlardaki yerini korurken, mezgit, levrek, somon, çupra, tirsi ve hamsi de satışa sunulan diğer balıklar arasında yer aldı.

Trabzon Balıkçılar Hali’nde balık fiyatları ise şöyle: İstavrit 100 TL, mezgit 300 TL, tirsi 250 TL, barbun ve somon 400 TL, levrek 550 TL, alabalık 300 TL, çupra 500 TL. Şoklu hamsinin kilosu 100 TL, taze ve az bulunan hamsinin kilosu ise 300 TL’den satılıyor.

“Deniz Balık Kaynıyor”

Balıkçı Turgay Memiş, bu yıl denizlerde büyük bir bolluk yaşandığını belirterek, “Son 30 yılın en fazla hamsisi bu yıl çıktı. Karadeniz halkı hamsiye doydu. Şu anda satılanların büyük kısmı buzhanelerdeki şoklu hamsiler. Mezgit ve istavrit ise çok sık geliyor. Hava şartları kötü olsa da denizde balık kaynıyor. Fiyatlar normal seviyede” dedi.

İstavrit Sezon Sonuna Kadar Devam Edecek

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu da sezon sonuna kadar istavritin bol olacağını ifade ederek, “Hamsi erken çıkıp erken bitti. Son 2 aydır hamsi az geliyor ve fiyatı yüksek. İstavrit bol olunca ön plana çıktı. Vatandaşlar da en çok istavriti tercih ediyor” diye konuştu.

Vatandaş Memnun

Balık alan Hüseyin Kuruca ise tezgahlardaki çeşitlilikten memnun olduklarını belirterek, “Bu yıl sıkça balık yedik. Fiyatlar normal. Hamsi az ama diğer balıklar yeterli” ifadelerini kullandı.