NBA’de Houston Rockets, Paycom Center’da oynanan karşılaşmada Oklahoma City Thunder’ı mağlup ederken, Alperen Şengün sergilediği performansla geceye damga vurdu.

Milli yıldız Şengün, mücadeleyi 17 sayı, 12 ribaunt ve 11 asistle tamamlayarak bu sezon ikinci, kariyerinde ise 10’uncu triple-double başarısını elde etti.

Rockets’ta Tari Eason 26 sayı, Jabari Smith Jr. 22 sayı ve 10 ribaunt, Kevin Durant ise 20 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

Shai Gilgeous-Alexander’ın sakatlığı nedeniyle forma giymediği Thunder’da ise Cason Wallace 23, Isaiah Joe 21 sayıyla takımının en skorer isimleri oldu.

Lakers, Warriors Engeline Takılmadı: Üst Üste 3. Galibiyet



NBA’de Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena’da konuk ettiği Golden State Warriors’ı 105-99 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Sakatlıkları nedeniyle Luka Doncic ve DeAndre Ayton’ın forma giymediği Lakers’ta, LeBron James takımını sırtlayan isim oldu. Tecrübeli yıldız, karşılaşmayı 20 sayı, 10 asist ve 7 ribauntla tamamladı.

Lakers’ta Rui Hachimura 18, Austin Reaves 16, Marcus Smart ise 15 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Stephen Curry’nin yokluğunda mücadele eden Warriors’ta Moses Moody 25 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, Gui Santos 15, Pat Spencer ve Brandin Podziemski 14’er sayıyla oynadı.