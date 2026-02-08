İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İran konusunu görüşmek üzere ABD’ye gideceği bildirildi. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, 11 Şubat Çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump ile Washington’da bir görüşme gerçekleştirecek.

Açıklamada, görüşmenin ana gündem maddesinin İran ile ABD arasında yürütülen müzakereler olacağı belirtildi. Netanyahu’nun, söz konusu müzakerelerin yalnızca nükleer faaliyetlerle sınırlı kalmaması gerektiğini savunduğu ifade edildi.

İsrail Başbakanı’nın, müzakerelerin İran’ın balistik füze programının sınırlandırılmasını ve Tahran yönetiminin bölgedeki müttefiklerine verdiği desteğin sona erdirilmesini de kapsaması gerektiğine inandığı aktarıldı.

Netanyahu–Trump görüşmesinin, Orta Doğu’daki güvenlik dengeleri ve ABD-İran ilişkilerinin geleceği açısından kritik bir öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.