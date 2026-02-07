Fransa’nın güneydoğusunda yer alan Grenoble kentinde bir güzellik salonuna el bombalı saldırı düzenlendi. Olayda, aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, dün meydana gelen olayda iki şüpheli, güzellik salonuna girerek içeriye el bombası attıktan sonra hızla kaçtı. Patlama sonucu salonda büyük panik yaşanırken, çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Yaralılar Olay Yerinde Tedavi Edildi

Saldırıda yaralanan 6 kişinin sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildiği, yaralıların durumlarının hafif olması nedeniyle hastaneye kaldırılmalarına gerek duyulmadığı belirtildi.

Görgü Tanıkları: Önce Çığlık, Sonra Patlama

Görgü tanıkları, saldırı sırasında önce çığlık sesleri duyduklarını, hemen ardından ise şiddetli bir patlama yaşandığını ifade etti. Patlamanın etkisiyle çevredeki iş yerlerinde de kısa süreli panik yaşandığı aktarıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırganların yakalanması için soruşturma başlatıldığı bildirildi. Saldırının nedeni ve faillerin kimliklerine ilişkin çalışmalar sürüyor.