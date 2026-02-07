Siirt’in Şirvan ilçesinde bir hidroelektrik santrali (HES) şantiyesinde meydana gelen iş kazası can aldı. Yağcılar köyü yakınlarında bulunan şantiyede, kamyon sürücüsü Tayran Atun’un kullandığı araç kontrolden çıkarak devrildi.

Gece saatlerinde yaşanan kazada, yan yatan kamyonun içerisinde sıkışan sürücü için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, 65 yaşındaki Tayran Atun’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze hastane morguna kaldırıldı

Kazanın ardından Atun’un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.