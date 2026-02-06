GHOST Programı çerçevesinde düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Nuri Demirağ Konferans Salonu’nda yapıldı. Törende, geleceğin harekat ortamına yön verecek teknolojik projeler kamuoyuyla paylaşıldı.

DEPREM ŞEHİTLERİ ANILDI

Programda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. Görgün, savunma sanayii firmalarının depremden etkilenen illerin yeniden ayağa kalkması ve ekonomik kalkınmasının desteklenmesi amacıyla yürüttüğü yatırımlara da değindi.

“GELECEĞİN MUHAREBE ORTAMI BUGÜNDEN TASARLANMALI"

Küresel güvenlik ortamındaki hızlı değişime dikkat çeken Görgün, tehdit algılarının giderek daha karmaşık ve çok boyutlu bir yapıya büründüğünü söyledi. Teknolojide yaşanan hızlı dönüşümlerin karar alma süreçlerini kökten etkilediğini belirten Görgün, bu ortamda güçlü kalmanın yolunun sadece mevcut ihtiyaçlara değil, geleceğin muharebe şartlarına da bugünden hazırlık yapmak olduğunu vurguladı.

GHOST PROGRAMININ HEDEFİ

Haluk Görgün, GHOST Programı’nın temel amacının, geleceği şekillendirme potansiyeli taşıyan teknolojileri erken aşamada tespit etmek olduğunu ifade etti. Program sayesinde savunma alanında yatırım yapılması gereken kritik teknolojilerin belirlendiğini aktaran Görgün, bugüne kadar yeterince görünürlük kazanmamış yeni teknoloji ve konseptlerin savunma sanayii ekosisteminin gündemine taşındığını dile getirdi.