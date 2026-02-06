Danıştay’ın, Melih Gökçek hakkında “soruşturma izni verilmemesi” yönündeki İçişleri Bakanlığı kararını kaldırmasının ardından süreç yeniden hareketlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, dosyanın aydınlatılması amacıyla eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın tanık olarak dinlenmesi talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Danıştay, imar planı değişiklikleri yoluyla haksız menfaat sağlandığı iddialarının “işleme konulmamasını” hukuka aykırı bularak dosyanın yeniden ön incelemeye alınmasına karar verdi. Bu karar sonrası ABB, soruşturmanın gecikmesi nedeniyle delillerin kaybolma riski bulunduğunu vurguladı.

Başvuru dilekçesinde, Gökçek döneminde bazı kişi ve şirketlere imar yoluyla rant aktarıldığı, bu süreçte kamu yararının ve şehircilik ilkelerinin ihlal edildiği iddia edildi. ABB ayrıca, geçmişte Gökçek hakkında “Ankara’yı parsel parsel sattı” ifadesini kullanan Bülent Arınç’ın, bu iddialara ilişkin doğrudan bilgi sahibi olduğunu belirterek tanık sıfatıyla dinlenmesini istedi.

Arınç, yakın zamanda yaptığı açıklamada savcıların çağırması halinde ifade vermeye hazır olduğunu söylemişti. Gökçek ise iddiaları reddederek, Arınç’ın açıklamalarını siyasi tartışma olarak değerlendirmişti.

Soruşturma sürecinin, Danıştay kararı sonrası yeniden şekillenmesi bekleniyor.