Transfer döneminin son günlerini oldukça hareketli geçiren Beşiktaş, Agbadou ve Murillo hamlelerinin ardından kaleye de takviye yapıyor. Siyah-beyazlılar, Roma’nın 27 yaşındaki Kolombiyalı kalecisi Devis Vasquez için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladı.

İstanbul’a Geliyor, İmzalar Gece Yarısına Kadar

Beşiktaş yönetimi, Devis Vasquez’i gün içerisinde İstanbul’a getirmeyi planlıyor. Sağlık kontrollerinin ardından transferin, gece yarısına kadar resmiyet kazanması hedefleniyor.

Satın Alma Opsiyonlu Kiralık

Roma’da bu sezon resmi bir maçta forma giymeyen Devis Vasquez, satın alma opsiyonlu kiralık olarak Beşiktaş kadrosuna katılacak. Teknik heyetin onay verdiği transferin kısa süre içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Beşiktaş’ta Transfer Hız Kesmiyor

Savunma hattına yaptığı takviyelerin ardından kalede de rekabeti artırmak isteyen Beşiktaş, transfer dönemini güçlü bir kadroyla kapatmayı amaçlıyor.