Balıkesir Edremit’te Zeytinli’de yapılması planlanan ileri biyolojik arıtma tesisi kapasite artışı projesi, yaşam savunucularının sert tepkisiyle karşılandı. Halkın katılımı toplantısında konuşan çevre savunucuları, projenin sulak alan ve koruma altında olan bir bölgede yer aldığını vurguladı ve bu nedenle bu tür bir tesisin bu alana inşa edilemeyeceğini belirtti.

Savunucuların itirazının temel gerekçeleri: Arıtılmış atık suyun sadece küçük bir kısmının tarımda kullanılacak olması, Kalan büyük kısmın denize verilmesinin çevresel riskleri, Mevcut derin deniz deşarj hattının yetersizliği ve yedek hattın öngörülmemesi, tasarımda koku kontrolü, atık çamur bertarafı gibi önemli hususların belirsizliği Çevre savunucuları, tesisi “sulak alan yok edilmeden ve arıtılmış suyun %100 geri kullanımı esas alınarak” yeniden planlamanın ekolojik açıdan zorunlu olduğunu vurguladı.

Sulak alanlar yalnızca biyolojik çeşitliliğin merkezi değil, aynı zamanda su döngüsünün dengelenmesi, taşkın kontrolü ve yer altı suyu beslenmesi gibi kritik ekosistem hizmetleri sağlıyor