İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in annesi İkbal Çömez (84), Balıkesir’in Gönen ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’in annesi İkbal Çömez, enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Çömez için Gönen ilçesine bağlı Paşaçiftlik Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Siyasi İsimler Törende Bir Araya Geldi

Paşaçiftlik Mahallesi’nde düzenlenen cenaze törenine;

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ,

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ,

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ,

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın ,

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ,

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ,

Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş ,

İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük,

ile çok sayıda partili, sevenleri ve Turhan Çömez ile ailesi katıldı.

İkindi Namazı Sonrası Defnedildi

İkbal Çömez’in cenazesi, Paşaçiftlik Mahallesi Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında toprağa verildi.