Ankara’da Terörsüz Türkiye Platformu tarafından iftar programı düzenlendi. Program, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İftar programı kapsamında Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ardından ilahiler okundu. Programa siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, bazı sendikaların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Turgut Lenk, Türkiye’de terörü istemediklerini ifade etmek için yola çıktıklarını söyledi.

Lenk, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin terörden büyük zarar gördüğünü belirterek, platform olarak ülke genelinde çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Terörsüz Türkiye hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayan Lenk, “Hiçbir siyasi partinin mensubu olmadan, Terörsüz Türkiye’ye ‘evet’ diyoruz” ifadelerini kullandı.