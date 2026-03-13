Aydın'da CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel sabah saatlerinde gözaltına alındığı açıklandı.

Günel'in gözaltına alındığını duyuran CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan şu ifadelere yer verdi:.

'Sandıkta yenemediklerini kumpas dosyalarıyla susturmaya çalışanlar, halkın iradesine müdahale etmektedir. Kuşadası’nın iradesi gözaltına alınamaz. Başkanımız Ömer Günel derhal serbest bırakılmalıdır.'

Muhabir: Haber Merkezi