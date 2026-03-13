NTALYA’da yaşayan 42 yıllık kaptan pilot Ali Akman Sarıhan (65), meslek hayatına veda ettiği son uçuşunda kokpiti kızı Cemresu Sarıhan (30) ile paylaştı. Sivil havacılıktaki ilk uçuşuna çıkan Cemresu Sarıhan’ın ikinci pilot olarak görev yaptığı Antalya-Şanlıurfa seferi, hem aile hem de yolcular için unutulmaz anlara sahne oldu.

2003 yılında sivil havacılık sektörüne geçerek SunExpress bünyesinde uçmaya başlayan Ali Akman Sarıhan, yıllar boyunca binlerce saat gökyüzünde görev yaptı. Havacılığa olan ilgisini babasından alan büyük kızı Cemresu Sarıhan da eğitimlerini tamamlayarak pilot oldu. Emeklilik kararı alan Sarıhan’ın son uçuşunda kokpitte bu kez kızı vardı.

Baba ile kızın ilk kez birlikte görev yaptığı uçuşta duygusal anlar yaşandı. Uçuş öncesinde yolculara anons yapan Cemresu Sarıhan, bu seferin kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirterek babasına teşekkür etti.

“O aynı zamanda öğretmenim”

Cemresu Sarıhan, yaptığı anonsta babasının sadece bir kaptan pilot değil aynı zamanda kendisi için bir öğretmen ve yol gösterici olduğunu söyledi. Sarıhan, “Hayatım boyunca bana ilham olan, gökyüzünü sevmeyi öğreten ve bugün bu mesleği yapmamı sağlayan kişi babam. Bazı insanlar gökyüzüne bakar, bazıları ise hayatını orada geçirir. Benim babam da hayatını gökyüzüne adayanlardan biri oldu” ifadelerini kullandı.

“Hikâye kızımla devam ediyor”

Uçuş sırasında yolculara seslenen Ali Akman Sarıhan ise 42 yıllık uçuş kariyerinin son seferini gerçekleştirdiğini belirterek, “Kızım Cemresu’nun sivil havacılıktaki ilk uçuşu. Aynı kokpitte olmak bizim için çok özel. 42 yıl boyunca bu mesleği severek yaptım. Bugün bu defteri kapatıyorum ama hikâye kızımla devam ediyor” dedi. Anonsun ardından kabinde alkışlar yükseldi.

Yolcular alkışlarla karşıladı

Şanlıurfa GAP Havalimanı’na indikten sonra Antalya’ya dönen uçak, havacılık geleneği olan su takı töreniyle karşılandı. Uçaktan inen baba ve kız, yolcular ile kabin ekibinin alkışları eşliğinde uğurlandı. Yolcular hep bir ağızdan “Elveda Akman Kaptan, bu gökler seni özleyecek” diyerek tecrübeli pilota veda etti.

“Babamla uçmak hep hayalimdi”

Uçuşun ardından konuşan Ali Akman Sarıhan, bunun hayatındaki en anlamlı uçuşlardan biri olduğunu söyledi. Cemresu Sarıhan ise “Babamın bu anına yetişebildiğim için çok mutluyum. Hep hayalimdi babamla uçmak. Bugün hem duygusal hem de çok mutlu bir gün bizim için” dedi.