Ankara, 2027 yılı için düzenlenen European Capital of Democracy (Avrupa Demokrasi Başkenti – ECoD)yarışmasında finale kalan üç şehirden biri oldu. Finale kalan diğer şehirler ise Brüksel ve Denizli olarak belirlendi.

Ocak ayı sonunda Ankara’yı ziyaret eden jüri, kentin demokratik projelerini, kapsayıcı katılım anlayışını ve yerel demokrasiyi güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi ve övgüyle değerlendirdi.

Şeffaf ve katılımcı demokrasi taahhüdü

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda başlatılan adaylık sürecinde; şeffaflık, kapsayıcı katılım, demokratik yenilik ve sivil toplum iş birliği temel taahhütler olarak belirlendi. Süreçte Ankara’yı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Ankara Kent Konseyi Başkan Vekili olarak temsil ediyor.

2027 Avrupa Demokrasi Başkenti, Avrupa çapında oluşturulacak Yurttaş Jürisi oylamasıyla belirlenecek. Ankara, bu süreçte demokratik vizyonunu Avrupa kamuoyuyla paylaşacak ve yerel demokrasiyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarını daha da ileri taşıyacak.

Yarışma için oylama, vatandaşlar tarafından https://capitalofdemocracy.eu/join-us-as-a-citizen-juror/ adresi üzerinden yapılabiliyor.