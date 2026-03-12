Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20 ve 21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurularda son gün olduğunu açıkladı.

ÖSYM’den yapılan duyuruya göre, henüz başvuru yapmayan adaylar işlemlerini bugün tamamlayabilecek. Başvuru merkezleri üzerinden yapılacak işlemler resmi mesai saati bitimine kadar gerçekleştirilebilecek.

Adaylar ayrıca başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden de yapabilecek. Sistem üzerinden yapılacak başvurular ve sınav ücretinin ödenmesi için son saat ise 23.59 olarak belirtildi.

Sınava ilişkin başvuru koşulları, sınav takvimi ve diğer ayrıntılı bilgiler ise 2026-YKS Kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM’nin resmi internet sitesinden ulaşabiliyor.