İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yaşanan gerilimin sona ermesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Vladimir Putin ve Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerine dair bilgi verdi.

Pezeşkiyan, görüşmelerde İran’ın bölgedeki barış ve istikrara olan bağlılığını vurguladığını belirterek, diplomatik çözüm çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı açıklamasında, “Savaşın sona erdirilmesinin tek yolu İran’ın meşru haklarının tanınması, tazminat ödenmesi ve yeniden saldırmama konusunda sağlam bir uluslararası güvence verilmesidir” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca İran’ın bölgesel barış ve huzurun korunması için diplomatik temaslarını sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.