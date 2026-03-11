Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail arasında deniz altından kabloyla elektrik bağlantısı oluşturmaya yönelik Great Sea Interconnector (GSI) Projesi ile ilgili açıklamada bulundu. Erhürman, GSI Projesi'nde kablonun 3 bin metre derinlikteki işlevselliğinin test edildiğini ve projenin ekonomik açıdan fizibil olmadığının pek çok çalışmada ortaya konulduğunu ifade etti.

Projenin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine yönelik çok tartışma yaşandığını söyleyen Erhürman, 'Buna karşın Avrupa Birliği (AB) projeye destek veriyor. Üç yıldır tüm muhataplarımıza, ekonomik açıdan da siyasi açıdan da doğru olanın hem ekonomik hem de siyasi aklın gereğinin, bu bağlantının Kıbrıs-Türkiye-Yunanistan arasında kurulması olduğunu anlatıyoruz. AB, Kıbrıs'ta çözüm istediğini söylemeye devam ettiğine göre, karşılıklı bağımlılık yoluyla çözüme katkı sağlayacak bir projeye mi, yoksa tam tersine işleri daha da karmaşıklaştıracak bir projeye mi destek vereceğine karar vermek durumundadır. Dediğim gibi, üç yıldır tüm muhataplarımıza anlatıyoruz. Halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda anlatmaya da devam edeceğiz' dedi.