Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ziyaretler için geldiği Zonguldak'ta ilk olarak Valilik binasına ardından da AK Parti İl Başkanlığı'na giderek partililerle toplantı yaptı. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Bayraktar, yerli enerji kaynaklarının bölgede yaşanan çatışma ve savaş hali nedeniyle bir kez daha önemli olduğunun anlaşıldığını ve bakanlığın da Türkiye Taşkömürü Kurumu'na değer verdiğini belirterek, 'Zonguldak için TTK çok önemli bir anlamda böyle şehirle bütünleşen tesislerden veya konulardan bir tanesi. Türkiye'nin böyle belli şehirleri var. Ama Zonguldak TTK ile kömürle iç içe geçmiş bir şehir. TTK'nin buradaki varlığı TTK'nin üretimini artırması bizim için fevkalade önemli. Bunun şu anda biraz daha anlamlı hale geldiğini görüyoruz. Zira dünyada yaşanan özellikle bölgemizde hemen civarımızda yaşanan gelişmeler, çatışmalar, savaş durumu, enerji konusunu gündemin ana konusu haline getirdi. Enerji kaynaklarına erişim, enerjinin kesintisiz tedariği şu anda herkesin ana gündem maddesi. Dolayısıyla bir kez daha yerli enerjinin ne kadar önemli olduğu ve izlediğimiz milli enerji ve maden politikası kapsamında izlediğimiz politikaların ne kadar anlamlı olduğunu görüyoruz. Bu konuda çok daha hızlı adım atmamız gerektiğini görüyoruz. Türkiye bu anlamda yerli kömürün işte Zonguldak'ta TTK'nin ürettiği, diğer maden sahalarımızda üretilen TKİ'nin ürettiği, diğer özel sektörün ürettiği, madencilerin ürettiği kömürünü kullanmak durumunda. Yenilenebilir kaynaklarını azami şekilde ekonomisine katmak durumunda. Kendi petrolünü ve doğalgazını üreten bir ülke haline geldik. Dolayısıyla İnşallah Karadeniz'de Türkiye'ye gelen bu gaz üretimini 2026 yılında 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah 2028 de 4 katına çıkacak ve 16- 17 milyon hanenin ihtiyacını doğal gazı kendi gazımız ile karşılamış olacağız. Dolayısıyla bu anlamda yerli kaynaklarını önceliklendiren ana politikamızın doğruluğunu bir kez daha görüyoruz. Dediğim gibi bunu hızlı bir şekilde artırmaya gayret ediyoruz.' şeklinde konuştu.

'ÜLKEMİZ İÇİN ARZ KESİNTİSİ ÖNGÖRMÜYORUZ'

Türkiye için herhangi bir enerji arzı kesintisi öngörmediklerini ifade eden Bakan Bayraktar, şunları söyledi:

'Şu anda ülkemiz için herhangi bir arz kesintisi öngörmüyoruz. Bu konudaki gerekli tedbirlerimizi almış durumdayız ama elbette ki fiyatlarla ilgili bizim kontrolümüz dışında ki gelişmelerle alakalı da yine geçtiğimiz hafta aldığımız eşel mobil kararıyla akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV düşürerek, fiyatların artışını önemli ölçüde engellemiş olduk. Vatandaşlarımıza zaten doğalgaz ve elektrik desteklerimiz devam ediyor, inşallah bundan sonra da devam edecek.'

'MADENCİLERİMİZİN BURNU KANAMADAN EVİNE DÖNMESİ EN ÖNEMLİ KONUDUR'

TTK'de devam eden denetimler ve buna bağlı olarak alınan kararları değerlendiren Bakan Bayraktar, 'Bugün itibariyle Kozlu ve Karadon'da bir anlamda kısmi çalışma söz konusu. Ama inşallah çok kısa bir zamanda hem belirtilen tedbirlerin tümüyle alınması, hem de burayla alakalı değerlendirmelerin biraz açıkçası doğru yapılması neticesinde orası da normal çalışmalarına dönecek. TTK bizim göz bebeğimiz, Zonguldak için önemli ama Türkiye için önemli. Önce iş sağlığı ve güvenliği diyoruz. Hiçbir madencinin burnu kanamadan evine salimen dönmesi, ailesine kavuşması bizim için en önemli konudur. Ondan sonra çevreyle uyumlu imalat- üretim bizim için önemlidir. Katma değerli madencilik diyoruz, bu anlamda bizim iş sağlığı ve güvenliği standartları neyse en üst seviyedekini uygulamamız bizim için önemli.' dedi.