Olay, Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi'nde yaşandı. Trafikte aynı yönde ilerleyen motosiklet sürücüsüyle otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında aracını durdurup inen ve motosikletlinin yanına giden otomobil sürücüsü tehditler savurdu. Görüntülenmesine tepki gösteren otomobil sürücüsünün, motosikletliyi öldürmekle tehdit ettiği anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Taraflar araya girenler tarafından bir süre sonra sakinleştirilerek uzaklaştırıldı.

Kaynak: DHA