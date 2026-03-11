Gelişen teknoloji ile birlikte gün geçtikçe hayatımızdaki yeri büyüyen sağlık sektörü, kendiiçindeki sorunları ile de gündemdeki yerini koruyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap, Türkiye’de tıp eğitiminin ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu söyledi. Son yıllarda hızla artan tıp fakültesi sayısı, yüksek öğrenci kontenjanları ve altyapı eksikliklerinin eğitim kalitesini düşürdüğünü belirten Azap, “Türkiye bugün nüfusa oranla dünyada en fazla tıp fakültesi bulunan ülke durumunda.” dedi.

“TÜRKİYE’DE 146 TIP EĞİTİMİ PROGRAMI VAR”

Türkiye’de son yıllarda hızla artan tıp fakültesi sayısının eğitimin niteliğini olumsuz etkilediğini vurgulayan Azap, mevcut tabloyu çarpıcı rakamlarla anlattı. Azap, Türkiye’deki tıp eğitimi programlarının sayısının birçok gelişmiş ülkenin çok üzerinde olduğuna dikkat çekerek şunları söyleyerek, “Bugün Türkiye’de 121 tıp fakültesinde toplam 146 tıp eğitimi programı var. Bazı üniversitelerde hem Türkçe hem İngilizce programlar olduğu için sayı bu kadar yükseliyor. Bu rakam Türkiye’yi nüfusuna oranla dünyada en fazla tıp fakültesi bulunan ülke yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası karşılaştırma yapan Azap, şu bilgileri paylaştı: “Örneğin **Çin Halk Cumhuriyeti’nde 224 tıp fakültesi var ve nüfusu 1 milyarın üzerinde. İngiltere ve İrlanda’da toplam 68, Almanya’da 38, Fransa’da ise 48 tıp fakültesi bulunuyor. Türkiye’deki sayı bu ülkelerle kıyaslandığında oldukça yüksek.”

“TIP EĞİTİMİ ALARM VERİYOR”

Tıp fakültelerinin altyapı hazırlıkları tamamlanmadan açıldığını belirten Azap, öğrenci sayısının da hızla arttığını söyledi. Azap, “Hem yeterli altyapı olmadan tıp fakülteleri açılıyor hem de bu fakültelere çok sayıda öğrenci alınıyor. Böyle olunca bu öğrencileri nitelikli şekilde eğitmek maalesef mümkün olmuyor. Tıp eğitiminde artık alarm zilleri çalıyor.”şeklinde konuştu.

Azap, akreditasyon verilerinin de sorunun boyutunu ortaya koyduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Tıp eğitimi programlarını değerlendiren bağımsız akreditasyon kuruluşu TEPDAT’a göre şu an 146 programın sadece 69’u akredite durumda. Yani programların yarısından azı uluslararası standartlara uygun eğitim verdiğini belgeleyebilmiş.”

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.