ABD’deki Rochester Üniversitesi’nden bilim insanları, uzun yaşamın DNA hasarının onarılmasıyla doğrudan bağlantılı olabileceğini belirten yeni bir çalışma yayımladı. Araştırmada özellikle baş balinalarında (bowhead whale) yüksek seviyelerde bulunan bir DNA onarım proteini incelendi.

Bilim insanları, bu balinaların 200 yılı aşan yaşam süresine sahip olmasının nedenlerinden birinin, “CIRBP” (Cold-Inducible RNA-Binding Protein) adlı DNA onarım proteinini yüksek miktarda üretmeleri olduğunu tespit etti. Bu protein, mutasyonlara, kansere ve yaşlanmaya yol açabilen tehlikeli DNA çift sarmal kırıklarının onarılmasına yardımcı oluyor.

Araştırmacılar, balinalarda bulunan bu proteinin insan hücrelerine uygulanması durumunda DNA onarımının daha verimli hale geldiğini gözlemledi. Deneylerde, CIRBP seviyesinin artırılmasının meyve sineklerinde yaşam süresini uzattığı ve radyasyon hasarına karşı direnci artırdığı bildirildi.

Bilim insanları, DNA onarım mekanizmalarının güçlendirilmesinin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini ve gelecekte insan ömrünün önemli ölçüde uzamasına katkı sağlayabileceğini ifade etti. Çalışmanın bulguları, insanların teorik olarak 200 yıla kadar yaşayabileceğine işaret eden yeni bir bilimsel yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

