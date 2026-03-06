Araştırmacılara göre geliştirilen strateji, bağışıklık sistemini yeniden programlayarak Alzheimer’ın ilerlemesinde rol oynayan zararlı süreçleri hedef alıyor.

Tedavinin Hedeflediği Biyolojik Süreçler

Yeni immünoterapi yaklaşımı özellikle beyin içinde Alzheimer ile ilişkili dört kritik süreci hedefliyor:

Beyindeki amiloid plak yükünü azaltmak

Nöroinflamasyonu baskılamak

Hasarlı bağışıklık yanıtını yeniden programlamak

Nöron kaybını yavaşlatmak

Bilim insanları, bu süreçlerin kontrol altına alınmasının hastalığın ilerleme hızını önemli ölçüde azaltabileceğini belirtiyor.

Alzheimer Sadece “Yaşlılık Hastalığı” Olmayabilir

Uzun yıllar boyunca Alzheimer, yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu olarak görülüyordu. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar, hastalığın müdahale edilebilir bir biyolojik süreç olabileceğini ortaya koyuyor.

Eğer yeni geliştirilen bu tek dozluk immünoterapi insan klinik çalışmalarında da başarılı olursa, Alzheimer tedavisi yalnızca semptomları yönetmekten çıkıp hastalığın temel nedenlerini hedefleyen bir tedavi modeline dönüşebilir.

Nörodejeneratif Hastalıklar İçin Tarihi Bir Dönem Başlayabilir

Uzmanlara göre önümüzdeki yıllar, Alzheimer ve benzeri nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde büyük bilimsel atılımların yaşanabileceği bir dönem olabilir.

Tek enjeksiyonluk immünoterapi gibi yenilikçi yaklaşımlar başarılı olursa, milyonlarca insanı etkileyen Alzheimer hastalığı için daha etkili ve kalıcı tedavilerin önü açılabilir.

