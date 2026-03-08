Bilim dünyasında dikkat çeken bir araştırma, insan ömrünü uzatmaya yönelik önemli bir keşfi gündeme getirdi. ABD’deki Rochester Üniversitesi araştırmacıları, olağanüstü uzun ömürleri ve kansere karşı dirençleriyle bilinen çıplak köstebek farelerinden bir uzun ömür genini laboratuvar farelerine aktardı.

Bilimsel dergi Nature’da yayımlanan çalışmaya göre, genetik aktarım yapılan farelerde sağlık göstergelerinde iyileşme ve yaşam süresinde artış gözlemlendi.

Araştırmanın merkezinde Hyaluronan sentaz 2 (HAS2) geni yer alıyor. Bu gen, iltihabı azaltan ve tümörlere karşı koruyucu etkileri olduğu bilinen yüksek molekül ağırlıklı hyaluronanın üretimini artırıyor. Bu jel benzeri madde, aynı zamanda doku bütünlüğünün korunmasına da katkı sağlıyor.

Deneylerde genetik olarak değiştirilmiş farelerde ortalama yaşam süresinin yaklaşık yüzde 4,4 oranında arttığı tespit edildi. Ayrıca hem kendiliğinden gelişen hem de deneysel olarak oluşturulan kanser vakalarında düşüş görüldü. Araştırmacılar, yaşlanma sürecinde görülen kronik iltihaplanmanın da azaldığını belirtti.

Çalışmada ayrıca bağırsak bariyer fonksiyonunun yaşa bağlı bozulmalara karşı daha güçlü hale geldiği gözlemlendi. Bilim insanları, yüksek molekül ağırlıklı hyaluronanın yer altında yaşayan bazı memeli türlerinde bol miktarda bulunmasının, uzun ömürle bağlantılı evrimsel bir adaptasyon olabileceğini değerlendiriyor.

Araştırmanın yazarlarından Vera Gorbunova, bir sonraki hedeflerinin bu faydayı insanlara aktarabilecek yöntemler geliştirmek olduğunu belirtti.

Bilim insanlarına göre bu çalışma, uzun ömürlü canlılardan elde edilen genetik özelliklerin yaşa bağlı hastalıklarla mücadelede kullanılabileceğini gösteren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

