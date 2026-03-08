Cide'ye bağlı Çandır Mahallesi Batlı köyünde yaşayan Ahmet Avan'dan bir süre haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek evine gitti. Eve giren yakınları Avan'ı yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Avan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet Avan'ın düşmesinin ardından uzun süre evde kaldığı ve bu nedenle hipotermi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. (DHA)

Kaynak: DHA