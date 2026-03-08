Kaza, akşam saatlerinde Sarıbeyler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Osman E.'nin (41) kontrolünü yitirdiği 23 ADN 813 plakalı otomobil, yoldan çıkarak dere yatağına devrildi. Kazada sürücü Osman E. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi N.E. (35) ve çocukları A.E. (11), A.E. (10) ve R.E. (1) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından sürücü Osman E. Savaştepe Devlet Hastanesi'ne, eşi ve 3 çocuğu ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)