Süper Lig’in 25’inci haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Mücadeleyi 1-0 kaybeden siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“İlk yarıyı iyi oynamadık”

Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını ifade eden Yalçın, “Öncelikle Galatasaray’ı tebrik ediyorum. İlk bölüm bizim için çok iyi geçmedi. İlk yarıyı çok iyi oynamadık, rakip de çok iyi değildi. Bir kırmızı kart pozisyonu var, onun dışında çok dikkat çeken bir durum yoktu. İkinci yarıya daha iyi başladık ve kontrolü aldık. Rakip kırmızı kart gördükten sonra daha baskın oynadık. Pozisyonlarımız vardı, biraz da şanssızlık yaşadık. İç sahada derbi kaybetmek bizi ve oyuncularımızı üzdü. Ligde bundan sonrasına bakacağız” diye konuştu.

“Hakem yönetimi Türk futbolu için büyük sorun”

Karşılaşmadaki hakem kararlarını eleştiren deneyimli teknik adam, maçın 20’nci dakikasındaki bir pozisyona dikkat çekti.

Yalçın, “Maçı kaybetmemizi hakeme bağlamak istemiyorum ama 20’nci dakikada Sane’nin bir pozisyonu var. Dünyada buna kırmızı kart vermeyecek hakem var mıdır? İkinci yarıda Rıdvan’a yaptığı hareket de tartışmalı. VAR’daki arkadaşlar bazı maçlarda var, bazı maçlarda yok. Osimhen’in de ikinci sarı kart pozisyonu var. Kural açık; hakem düdük çaldıktan sonra topa vurursan sarı kart. Biz söylemiyoruz, kural söylüyor” ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun gidişatıyla ilgili kaygılarını dile getiren Yalçın, “Bizim adımıza üzücü değil, zaten ligde iddiamız yok. Ama bu Türk futbolunun geleceği için çok büyük bir sorun. Kurallar bir takıma başka, diğerine başka uygulanırsa ortaya büyük bir problem çıkar” dedi.

“Galatasaray bizden daha oturmuş bir takım”

Rakip takımın uzun süredir birlikte oynayan bir kadroya sahip olduğunu söyleyen Yalçın, “Galatasaray bizden daha oturmuş bir takım. 3-4 senedir birlikte oynayan oyuncuları var. Biz ise yeni bir yapılanma sürecindeyiz. Yeni transferler yaptık ve bir süreç yaşıyoruz. Önümüzdeki sezon daha güçlü bir kadro kurarak daha iyi bir takım olacağız” şeklinde konuştu.

“Oyuncuların mücadelesine yazık değil mi?”

İkinci yarıda takımıyla daha baskın bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Yalçın, hakem kararlarının oyuncuların emeğini etkilediğini dile getirdi.

Yalçın, “İkinci yarı neredeyse tek kale oynadık. Gol bulabilirdik. Rakip 10 kişi kalınca doğal olarak zaman geçirmeye çalıştı. Buna anlayış gösteririz ama hakem kuralları uygulayamıyorsa büyük sorun var demektir. Televizyonda VAR’daki hakemler maçın kaderini etkileyebilir. Oyuncuların mücadelesine yazık değil mi? 5-6 tane oruç tutan oyuncu var, bu kadar emek veriliyor” ifadelerini kullandı.

“Hakemin son dakika atandığını biliyorum”

Maçın hakemi Ozan Ergün’ün son anda görevlendirildiğini bildiğini söyleyen Yalçın, tecrübesiz hakemlerin böyle büyük maçlarda zorlandığını ifade etti.

“Bu hatalarda kaybeden biz oluyoruz, rakip kaybetmiyor. Samsun maçında da benzer bir durum yaşandı. VAR çağırdı, penaltı denildi ama sonra verilmedi. Bunun örneği yok. Böyle bir ortamda nasıl mücadele edeceğiz?” diyen Yalçın, kulüp yöneticilerinin de konuyla ilgili açıklamalar yapabileceğini belirtti.

Sergen Yalçın sözlerini, “Biz sahada kalmak istiyoruz. Takımım her geçen gün güçleniyor. Önümüzdeki sezon çok daha hazır olacağız. Ama bu tür konuların da şimdiden konuşulup çözülmesi gerekiyor” diyerek tamamladı.