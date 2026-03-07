Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Kilis’te Musabeyli Ayrım – Kilis Devlet Yolu’nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Uraloğlu, hem ulaşım yatırımları hem de bölgedeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan saldırılara değinen Uraloğlu, Türkiye’nin her türlü tehdide karşı gerekli önlemleri aldığını belirterek, barış ve diyalog çağrısında bulundu.

“Bu tür olası saldırılara karşı dimdik dururken ve her türlü önlemi almışken, barışın, itidalin ve diyalogun her zaman önceliğimiz olduğunu bir kez daha vurguluyorum.”

“Türkiye’yi yüksek standartlı yollarla donattık”

Bakan Uraloğlu, son 24 yılda kara yolu altyapısına büyük yatırımlar yapıldığını belirterek Türkiye’nin dört bir yanının yüksek standartlı yollarla donatıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaşım altyapısında önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Uraloğlu, 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağının 30 bin 49 kilometreye çıkarıldığını açıkladı.

Ayrıca geçmişte yalnızca 6 ilin bölünmüş yollarla birbirine bağlı olduğunu hatırlatan Uraloğlu, bugün 77 ilin güvenli ve konforlu yollarla bağlandığını belirtti.

Kilis’e 9,3 milyar liralık yatırım

Uraloğlu, Kilis’in ulaşım ve iletişim altyapısına son 24 yılda yaklaşık 9,3 milyar lira yatırım yapıldığını ifade etti.

Kilis’te bölünmüş yol uzunluğunun 2 kilometreden 58 kilometreye çıkarıldığını söyleyen Uraloğlu, kentte bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolların da hayata geçirildiğini kaydetti.

Musabeyli Ayrım – Kilis Yolu hizmete açıldı

Açılışı yapılan 17,3 kilometrelik Musabeyli Ayrım – Kilis Devlet Yolu ile bölgedeki ulaşımın daha hızlı ve güvenli hale geleceğini belirten Uraloğlu, proje kapsamında:

113 metrelik Afrin Köprüsü ,

53 metrelik Dümbüllü Kavşağı ,

37 metrelik Beşenli Kavşağı

inşa edildiğini söyledi.

Projenin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 9 dakikaya düştüğünü belirten Uraloğlu, yıllık 121 milyon lira tasarruf sağlanacağını ve karbon emisyonunun da önemli ölçüde azalacağını ifade etti.

“Önceliğimiz bölgede kalıcı barış”

Bakan Uraloğlu, bölgede yaşanan gerilimlere değinerek, Hatay’a düşen füze parçası nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayda can ve mal kaybı yaşanmamasının büyük bir teselli olduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye’nin bölgede barış, istikrar ve dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Musabeyli Ayrım – Kilis Devlet Yolu’nun açılışını gerçekleştirdi.