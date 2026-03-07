Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CNN International tarafından yayımlanan bir videoda kullanılan harita ve editoryal yaklaşım hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu yayında kullanılan görsel içerik ve anlatımın ciddi endişe yarattığı ifade edildi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve bazı komşu ülkelerin bölgelerini kapsayan ve “Kürtlerin yaşadığı alanlar” şeklinde sunulan haritanın yanıltıcı ve indirgemeci bir tasvir sunduğu belirtildi.

“Gerçekliği çarpıtan bir yaklaşım”

Açıklamada, farklı kimlik ve etnik kökene sahip vatandaşların Türkiye’nin dört bir yanında birlikte yaşadığı vurgulanarak, bu tür basitleştirilmiş coğrafi tasvirlerin toplumsal gerçekliği çarpıttığı ifade edildi.

Türkiye’nin 86 milyon vatandaşının Cumhuriyet’in ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, birlik ve beraberliği hedef alan bu tür yaklaşımların doğru olmadığına dikkat çekildi.

“Kürtlerin herhangi bir aktörle özdeşleştirilmesi kabul edilemez”

Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Kürtlerin herhangi bir siyasi veya silahlı aktörle özdeşleştirilmesinin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Bu tür anlatımların Türkiye’nin toplumsal dokusunu yanlış yansıttığı ve ülkenin nüfus yapısındaki çeşitliliğin göz ardı edilmesine neden olabileceği belirtildi.

Uluslararası medyaya sorumluluk çağrısı

Açıklamada, videoda kullanılan dil ve anlatım biçiminin söz konusu harita ile birlikte değerlendirildiğinde sahadaki gerçeklerle bağdaşmayan yapay bir jeopolitik yorum oluşturduğu ve gereksiz gerilimlere zemin hazırlayabileceği ifade edildi.

Uluslararası medya kuruluşlarının hassas bölgesel konulara ilişkin haber yaparken doğruluk, bağlamsal hassasiyet ve editoryal sorumluluk ilkelerine daha fazla dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

“Yanıltıcı görsellerden kaçınılmalı”

İletişim Başkanlığı, CNN International’ın yayınlarında ve dijital platformlarında bu tür yanıltıcı harita ve görsel temsillere yer vermekten kaçınması gerektiğini belirterek gelecekteki haberlerde daha yüksek düzeyde editoryal hassasiyet beklediklerini ifade etti.

Açıklamada ayrıca Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birlik ve kardeşliği güçlendiren politikaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

Son olarak açıklama, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleriyle sona erdi.

CNN International tarafından yayımlanan sözde harita ve editoryal yaklaşım, Türkiye’ye ve bölgenin toplumsal gerçekliğine ilişkin yanıltıcı bir çerçeve sunmaktadır. Bu tür tasvirler, bölgedeki toplumsal çeşitliliği ve birlikte yaşama kültürünü göz ardı etmekte; kamuoyunun yanlış… pic.twitter.com/VhhvSc5OBW — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 7, 2026