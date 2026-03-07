Özgür Özel, partisinin Karaman’da “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla düzenlediği mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Özel, iktidara gelmeleri halinde kamuda mülakatı kaldıracaklarını, öğrencilerin barınma sorununu çözeceklerini ve gençlere “yasaksız bir Türkiye ile vizesiz Avrupa” hedefi sunacaklarını söyledi.

“Karaman kimsenin kalesi değildir”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, Karaman’daki mitingde meydanın kalabalığına dikkat çekerek, “Karaman’a gireceğiz deyince ‘orası AK Parti’nin kalesi’ dediler. Ama Karaman kimsenin kalesi değildir, milletin kalesidir” dedi.

Karaman’ı uzun yıllardır kazanamadıklarını belirten Özel, bundan sonra daha çok çalışacaklarını ifade ederek “Karaman’ı da Türkiye’yi de kazanacağız” diye konuştu.

“798 gün sonra seçim var”

Konuşmasında seçim sürecine de değinen Özel, erken seçim tartışmalarına işaret ederek şunları söyledi:

“Zamanında yapılırsa seçimlere 798 gün var. O gün geldiğinde bu iktidar gidecek ve yeni bir dönem başlayacak. Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak.”

“Emeklinin yüzü gülecek”

Özel, Türkiye’de emeklilerin ekonomik olarak zor durumda olduğunu savunarak, iktidara gelmeleri halinde emeklilerin gelirinin artırılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Özel, emeklilerin en zor dönemlerinden birini yaşadığını ileri sürdü ve “Emeklinin yüzü iktidarımızda gülecek, söz veriyorum” dedi.

“Vergi sistemini değiştireceğiz”

Özel, mevcut vergi sisteminin adaletsiz olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de toplanan vergilerin yüzde 65’i dolaylı vergilerden geliyor. Yani zengin de fakir de aynı vergiyi ödüyor. Bu düzeni değiştireceğiz. Vergiyi tavana, zenginliği tabana yayacağız.”

“Vizesiz Avrupa hedefi”

Gençlere yönelik vaatlerini de açıklayan Özel, Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilerini güçlendireceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kamuda mülakatı kaldıracağız. Cumhuriyet yurtlarıyla öğrencilerin barınma sorununu çözeceğiz. Gençlere yasaksız bir Türkiye ve vizesiz Avrupa vadediyoruz. Türkiye’nin yüzünün Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yerde olduğu, hakça bir düzen kuracağız.”

İmamoğlu davası için canlı yayın çağrısı

Özel ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun yargı sürecine de değinerek, davanın canlı yayınlanması için Meclis’e teklif vereceklerini söyledi.

“Savcısına güvenen herkes canlı yayın yapılsın” diyen Özel, yargı sürecinin şeffaf yürütülmesi gerektiğini savundu.

ABD, İsrail ve İran açıklaması

Özel konuşmasında Orta Doğu’daki gelişmelere de değinerek ABD ve İsrail’i eleştirdi. İran konusunda Türkiye’nin daha net bir tutum alması gerektiğini belirten Özel, hükümetin dış politikasını da eleştirdi.