Hande Yener hakkında, Muğla’da verdiği bir konserde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerdiği iddia edilen ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl Muğla’da düzenlenen konser sırasında sarf edildiği öne sürülen sözlerle ilgili olarak “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması kapsamında adli süreç başlattı.

Konserde söylediği sözler incelemeye alındı

İddiaya göre Hande Yener, 15 Mayıs 2025 tarihinde Muğla’da verdiği konser sırasında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerdiği öne sürülen ifadeler kullandı ve “Bu devri çok güzel devireceğiz” dedi.

Bir vatandaşın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yaptığı başvurunun ardından konu yargıya taşındı ve savcılık tarafından inceleme başlatıldı.

İfadesi İstanbul’da alınacak

Soruşturma kapsamında Hande Yener hakkında herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadığı öğrenildi. Yener’in dosyada “şüpheli” sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verildi.

Sanatçının ikametinin İstanbul’da bulunması nedeniyle, ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazısı gönderildiği bildirildi.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.