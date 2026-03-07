Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında İran’ın güvenlik politikasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, Geçici Liderlik Konseyi’nde alınan karar doğrultusunda İran’a saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere yönelik füze atışı veya askeri saldırı yapılmayacağını duyurdu.

Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in saldırıları sonucu İran lideri Ali Hamaney ile birlikte sivillerin, yetkililerin ve öğrencilerin hayatını kaybettiğini belirterek, İran’ın bu saldırılara karşı kendini savunduğunu söyledi.

“Saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür diliyorum”

İran’ın misilleme saldırıları sırasında bazı komşu ülkelerde bulunan ABD üslerinin hedef alınmasına da değinen Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

“Saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür diliyorum. Liderimiz, komutanlarımız ve öğrencilerimiz düşmanın acımasız saldırısı nedeniyle hayatlarını kaybetti. Silahlı kuvvetlerimiz topraklarımızı onur ve güçle savunmak için gerekeni yaptı.”

İran’ın komşu ülkelere saldırma niyetinin olmadığını vurgulayan Pezeşkiyan, “Onlar kardeşlerimizdir. Barış ve huzuru birlikte sağlamak istiyoruz.” dedi.

Geçici Liderlik Konseyi kararı

Pezeşkiyan, Geçici Liderlik Konseyi toplantısında alınan kararı da açıkladı. Buna göre İran’a saldırı olmadığı sürece komşu ülkeler hedef alınmayacak ve bu ülkelere füze fırlatılmayacak.

Trump’ın “koşulsuz teslim” çağrısına yanıt

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik “koşulsuz teslimiyet” çağrısına da sert yanıt veren Pezeşkiyan, bu söylemin “asla gerçekleşmeyecek bir hayal” olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan ayrıca ABD’nin Irak’ın kuzeyindeki bazı silahlı grupları İran’a karşı kullanmaya çalıştığını öne sürerek, bu gruplara “emperyalizmin aracı olmamaları” çağrısında bulundu.

İran Genelkurmayından açıklama

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de ABD ve İsrail’e karşı saldırılarda geri adım atılmayacağını belirtti.

Şikarçi, ABD ve İsrail’e üs veya tesis sağlamayan ülkelerin hedef alınmadığını ve bundan sonra da alınmayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“ABD’nin İran’a saldırmak için kullandığı tüm üsler vuruldu. Ancak ABD ve Siyonist rejime alan sağlamayan ülkeler hedefimiz değildir.”

“ABD ve İsrail üsleri meşru hedef”

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi ise sosyal medya paylaşımında bölgede bulunan ABD ve İsrail üslerinin “meşru hedef” olduğunu savundu.

Azizi, İran’ın ulusal çıkarlarını savunma konusunda hiçbir kırmızı çizgisi olmadığını belirterek “Savaş devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Silahlı Kuvvetlere bağlı Hatemul Enbiya Karargahı da yaptığı açıklamada, komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyulduğunu ancak ABD ve İsrail’e ait askeri üslerin İran tarafından hedef alınmaya devam edeceğini bildirdi.