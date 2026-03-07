İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 'Kadınların güven içinde yaşayamadığı bir ülkede, adaletten söz edemezsiniz. Kadınların eşit fırsatlara sahip olmadığı bir ülkede, demokrasiden söz edemezsiniz. Ülkemizde kadın cinayetleri hala en ağır toplumsal sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Kadınların yaşam hakkını korumak, devletin en temel görevidir' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Kadın ve Aile Politikaları Başkanlığı'nca Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kadın, Hayat ve Adalet' paneline katıldı. Dervişoğlu, Türkiye'de kadın meselesinin yalnızca sosyal politika konusu değil, bir demokrasi ve insan onuru meselesi olduğunu belirterek, 'Kadınların güven içinde yaşayamadığı bir ülkede, adaletten söz edemezsiniz. Kadınların eşit fırsatlara sahip olmadığı bir ülkede, demokrasiden söz edemezsiniz. Ülkemizde kadın cinayetleri hala en ağır toplumsal sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Kadınların yaşam hakkını korumak devletin en temel görevidir. Ama mesele sadece güvenlik meselesi de değildir. Kadınların ekonomik hayata katılımı, eğitimde fırsat eşitliği, siyasette temsil gücü de en az güvenlik meselesi kadar hayati önem arz etmektedir. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı hala gelişmiş ülkelerin çok gerisindedir. Kadın girişimciliği yeterince desteklenmemekte, kadın emeği hak ettiği değeri görmemektedir. Kadınlara 'evde kal' diyen bir anlayış Türkiye'yi büyütemez. Kadınları hayatın dışına iten bir anlayış Türkiye'yi güçlendiremez' dedi.

'TÜRK KADINI MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEKTİR'

Güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü kadınlardan geçtiğini söyleyen Dervişoğlu, 'İYİ Parti olarak biz, kadınların yalnızca hayatta kalmak için değil; eşit ve onurlu bir yaşam sürmek için mücadele etmek zorunda kalmadığı bir Türkiye istiyoruz. Kadınların şiddetten korkmadan yaşayabildiği, eşit işe eşit ücret alabildiği, girişimcilikte desteklendiği, siyasette ve karar alma mekanizmalarında güçlü şekilde temsil edildiği bir Türkiye istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadınların güçlenmesi, yalnızca kadınların meselesi değildir, Türkiye'nin geleceğinin meselesidir. Gerçekleştireceğimiz bu panel yalnızca sorunları konuşmak için değil, çözüm üretmek için de önemli bir fırsattır. Kadınların hayatını kolaylaştıracak, onları daha güçlü kılacak politikaları konuşacağız. Ortak aklı büyüteceğiz. Ve inanıyorum ki buradan çıkacak fikirler, Türkiye'de kadın hakları mücadelesine güçlü bir katkı sağlayacaktır. Bizim mücadelemiz nettir; kadınların korkmadan yaşayabildiği bir Türkiye, kadınların eşit olduğu bir Türkiye, kadınların hayatın her alanında güçlü olduğu bir Türkiye. Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara verdiği hakları korumak ve daha ileri taşımak bizim tarihi sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğu yerine getirmek için biz varız. Ve biliyoruz ki Türk kadını mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Bundan sonra da vazgeçmeyecektir' diye konuştu.(DHA)