Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya’da iş dünyası temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından organize edilen “İftar ve Vefa Programı”na katıldı. Programda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, deprem, ekonomi ve “Terörsüz Türkiye” hedefi üzerine mesajlar verdi.

“Malatya Yeniden İnşa Edildi”

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunun altını çizen Yılmaz, sağlam zeminlerde, güvenli yapılar inşa etmenin hayati önem taşıdığını belirtti. Malatya’da yaklaşık 120 bin konutla kentin adeta yeniden ayağa kaldırıldığını ifade eden Yılmaz, şehrin deprem güvenliği açısından çok daha güçlü bir noktaya taşındığını söyledi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının siyasi tartışmalara kurban edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Kentsel dönüşüm bir tercih değil, hayat kurtaran bir ihtiyaçtır” dedi. Bu kapsamda kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile riskli yapıların dönüşümünün hızlandırılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal konut seferberliği başlattığını hatırlatan Yılmaz, iki oda bir salon şeklinde, enerji verimli ve erişilebilir fiyatlı 500 bin konut hedefiyle hareket ettiklerini kaydetti. Yeni konut projelerinde üretim alanları ile yaşam alanlarının yakın planlanmasının önemine de değindi.

“Enflasyon Yüzde 30’a Geriledi”

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, son dönemde enflasyonda kademeli bir düşüş sağlandığını belirterek, oranların yüzde 75 seviyelerinden yüzde 30 bandına kadar indiğini ifade etti. Öncelikli hedefin enflasyonu önce yüzde 20’nin altına, ardından yeniden tek haneli rakamlara düşürmek olduğunu söyledi.

Türkiye’nin istikametinin net olduğunu vurgulayan Yılmaz, daha düşük enflasyon, daha düşük faiz ve daha istikrarlı bir finansal yapı için kararlı şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

“Terörsüz Türkiye Bir Devlet Politikasıdır”

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Yılmaz, “Terörsüz Türkiye” hedefinin artık bir devlet politikası haline geldiğini belirtti. Bu süreçte Devlet Bahçeli’nin yaklaşımını kıymetli bulduklarını ifade eden Yılmaz, Meclis’te farklı partilerin ortak akılla yürüttüğü çalışmaların da önemli olduğunu söyledi.

Silahın gölgesinden arınmış bir demokratik siyaset ortamının Türkiye’ye kazanç sağlayacağını dile getiren Yılmaz, terörün doğrudan ve dolaylı maliyetinin 2 trilyon doların üzerinde olduğuna dikkat çekti. Bu kaynakların eğitim, teknoloji ve kalkınma için kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

Yılmaz, güçlü liderlik ve siyasi istikrarın hem deprem yaralarının sarılmasında hem de küresel krizlerle mücadelede belirleyici olduğunu belirterek, Türkiye’nin “Türkiye Yüzyılı” hedeflerine kararlılıkla ilerleyeceğini ifade etti.