Kemal Memişoğlu, Kastamonu’da gerçekleştirilen iftar organizasyonunda vatandaşlarla buluştu. Yoğun katılımla gerçekleşen programda Bakan Memişoğlu kürsüye çıkarak davetlilere hitap etti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna dikkat çeken Memişoğlu, aynı sofrada buluşmanın toplumsal bağları güçlendirdiğini ifade etti.

Hediye Takdimi ve Dua

Konuşmasının ardından Bakan Memişoğlu’na organizasyon yetkilileri tarafından günün anısına hediye verildi. Programda yapılan duanın ardından katılımcılar birlikte iftar yaptı.

İftar programı, vatandaşların Bakan Memişoğlu ile sohbet etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.