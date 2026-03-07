Büyükgümüş, törende yaptığı konuşmada, siyasi rekabetin ayrı, millete hizmet üretmenin ayrı bir alan olduğunu belirterek, “Her platformda ifade ediyoruz. Siyasi rekabetin zemini ve yeri ayrıdır, millete hizmet üretme, iş üretme yeri ayrıdır” dedi.

Tüm Belediyelere Kaliteli Altyapı Desteği

Büyükgümüş, envantere eklenen araçlarla belediyelerin de kaliteli asfalt hizmeti sunabileceğini ifade etti. Kentte hayata geçirilen asfalt plent tesisi sayesinde İl Özel İdaresi’nin çalışmalarının yanı sıra tüm belediyelere de destek sağlanacağı belirtildi. Ayrıca son 6 yılda hayata geçirilen sulama göletleri ve tarım alanındaki yatırımlarla Yalova’nın kırsal kalkınmasına önemli katkılar sağlandığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı ve Bakanlara Teşekkür

Yerel yönetimlerin hizmet ve yatırımlarını destekleyen çalışmalarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı’na teşekkür eden Büyükgümüş, “Kırsal kalkınma ve altyapı yatırımlarında öncü rol üstlenen Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Araç ve Tesis Sayısı Artıyor

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, araç makine parkının modernizasyonu kapsamında 2022’den bu yana toplam 37 aracın hizmete alındığını belirtti. Vali Usta, 2022’de 9, 2023’te 3, 2024 ve 2025’te ise her yıl 11 araç alındığını, ayrıca Köylere Hizmet Götürme Birliği’nden 3 aracın daha eklendiğini söyledi.

Büyükgümüş ve Vali Usta, Yalova’daki hizmet ve yatırım projelerinin artarak devam edeceğini vurguladı.