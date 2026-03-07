Bir düğün salonunda düzenlenen programda Yalçın’ın yanı sıra AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve partililer de yer aldı.

Yalçın, konuşmasında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını hatırlatarak Türkiye’nin güçlü liderlik sayesinde güvenli bir konumda olduğunu belirtti. Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın, bugün dünya siyasetine bir bakın. Her yerde bir sürü karmaşadan, karışıklıktan ve savaştan bahsediliyor. Birçok ülke lideri ülkesinden kaçırılıyor, hedef alınıyor. Ülkelerin sınırları neredeyse güvenliklerini yitirmiş durumda. Ama biz ne diyoruz? Yıllardır AK Parti iktidarlarında işte bu günlere hazırlık yaptık. Onlar Sinop’taki balıklarla ilgili edebiyat yaparken, biz uçaklar inşa ediyoruz. Onlar Türkiye’nin geleceğini çalarken, reklam kampanyalarıyla şehirlerini yönetirken biz Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde büyük diplomatik ağlar inşa ederek Türkiye'nin güvenliğini ve dış politikasını inşa ettik."

Yalçın, Türkiye vatandaşlarının ve seçmenlerin Erdoğan liderliğini bir güvence olarak gördüğünü vurgulayarak, AK Parti teşkilatlarının görevini şöyle anlattı:

"Bize düşen görev, parti teşkilatları olarak yılmadan, yıkılmadan, kardeşlik hukukumuza sahip çıkarak her bir kardeşimizle birebir ilgilenmek ve onlara AK Parti vizyonunu, Recep Tayyip Erdoğan vizyonunu aktarmaktır. Nasıl Cumhurbaşkanımız dünyanın büyük güçleri arasında ilmek ilmek bir dantel gibi diplomasi dokuyorsa, bize düşen de o diplomasiyi vatandaşımıza anlatmak, vatandaşımızın kapısını çalmaktır. Bu zamana kadar AK Parti teşkilatları olarak bu görevimizi en üst seviyede yerine getirdik ve bundan sonra da bu kutlu davaya sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Program, teşkilat mensuplarının katıldığı iftar organizasyonu ile sona erdi.