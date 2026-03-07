Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Mehmet Gürsoylu, akademisyenler tarafından mobbinge uğradığını iddia ederek Eskişehir’den Gaziantep’e tek kişilik yürüyüş başlatmıştı. Gürsoylu, yürüyüşü sırasında Ankara’ya geldiğinde gazetemizi ziyaret ederek yaşadığını öne sürdüğü mobbing sürecini ve taleplerini anlatmıştı.

Gürsoylu yürüyüşünü Gaziantep’te tamamladı. Üniversite kampüsü içerisinde protesto gerçekleştirmek isteyen Gürsoylu’nun bazı derslere girişinin yasaklandığı iddia edildi.

Tutuklanma iddiası!

Yaşanan gelişmelerin ardından Gaziantep Barosu Başkanı Bülent Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mehmet Gürsoylu’nun tutuklandığını açıkladı.

Detaylar gelecek….