İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Mart saat 11.00 itibarıyla Kadıköy’deki etkinlikler kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Bu çerçevede, Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu, Bahariye Caddesi Tramvay Yolu ve Albay Faik Sözdener Caddesi Tramvay Yolu araç trafiğine kapalı olacak.

Öte yandan, Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda yarın saat 15.00’ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı hizmete kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının yolcu kullanımına kapalı olacağı belirtildi. Yolcuların istasyonun diğer giriş ve çıkışlarını kullanabileceği ve araçların Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edeceği aktarıldı.