Türkiye’de dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte internet ve sosyal medya kullanımı dikkat çekici seviyelere ulaştı. AA muhabirinin TÜİK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve We Are Social 2025 raporlarından derlediği verilere göre, dijital hizmetlerin kullanımı her geçen yıl artış gösteriyor.

Türkiye nüfusunun 86 milyona yaklaşmasına karşın, mobil abone sayısı 2025 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla 99,1 milyona yükseldi. Bu durum, ülkede birden fazla mobil hat kullanımının yaygınlaştığını ortaya koydu.

Türkiye’de 62,3 Milyon Aktif Sosyal Medya Kullanıcısı

Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 62,30 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Bu sayı, toplam nüfusun yüzde 70,9’una karşılık geliyor. Sosyal medya kullanıcılarının, ülkedeki toplam internet kullanıcılarına oranı ise yüzde 80,4 olarak kaydedildi.

Kullanıcılar internette günlük ortalama 7 saat 13 dakika vakit geçirirken, bunun 4 saat 4 dakikasını cep telefonlarıüzerinden harcıyor. Sosyal medyada geçirilen süre ise haftalık ortalama 25 saat 4 dakika olarak belirlendi.

İnterneti Kullanma Nedeni: İlk Sırada “Bilgi Edinme”

Türkiye’de internet kullanım nedenleri arasında yüzde 71,6 ile “bilgi edinme” ilk sırada yer aldı. Verilere göre, ülkedeki internet trafiğinin yüzde 76,58’i mobil cihazlar üzerinden gerçekleşti.

Türkiye’den en çok ziyaret edilen internet sitesi Google olurken, en çok aratılan kelimenin “hava durumu” olduğu görüldü.

Sosyal Medyada Instagram Açık Ara Önde

Sosyal medya platformları arasında Instagram, yüzde 89,5 kullanım oranıyla ilk sırada yer aldı. Instagram’ı yüzde 88,9ile WhatsApp, yüzde 78 ile YouTube, yüzde 68,6 ile Facebook ve yüzde 58,7 ile X (Twitter) izledi.

Kullanıcı sayısı bazında da Instagram, 62,3 milyon kullanıcıyla zirvede bulunurken, YouTube 57,9 milyon kullanıcıyla ikinci sırada yer aldı.

Android ve Google Chrome Liderliğini Koruyor

Mobil işletim sistemleri pazarında Android, yüzde 77,5 payla ilk sırada yer alırken, iOS yüzde 22,15 payla ikinci sırada bulundu. Masaüstü işletim sistemlerinde ise Windows, yüzde 81,4 pazar payıyla liderliğini sürdürdü.

Web tarayıcı hizmetlerinde Google Chrome yüzde 75,81 payla birinci sırada yer alırken, Safari yüzde 12,44 payla ikinci oldu. Çevrim içi arama motoru yönlendirme pazarında ise Yandex yüzde 50,5 ile ilk sırada, Google yüzde 44 payla ikinci sırada yer aldı.

Bakan Uraloğlu: Dijital Platformlarda Düzenleyici Çerçeve Gelişiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dijital platformların yaygınlaşmasıyla birlikte veri güvenliği ve gözetim konularının önem kazandığını belirtti. Uraloğlu, dijital platformlardaki veri toplama ve analiz süreçlerinin çoğu zaman kullanıcı rızası dışında gerçekleştiğine dikkat çekti.

Kişisel verilerin korunmasının dijital çağın en büyük zorluklarından biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, veri ihlallerinin kimlik hırsızlığı ve finansal kayıplara yol açabildiğini ifade etti. Siber saldırılara karşı güçlü şifreler ve iki faktörlü kimlik doğrulama gibi önlemlerin önemine işaret etti.

Uraloğlu, Türkiye’de dijital platformlara yönelik kullanıcı odaklı ve küresel standartlara uygun düzenlemeleringüçlendirildiğini belirterek, siber tehditlere karşı toplumsal farkındalığı artıracak eğitim ve kampanyaların da öncelikli olduğunu söyledi.