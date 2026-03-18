Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ramazan ayı kapsamında Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde düzenlediği iftar programında engelli örgütlerinin temsilcileri ve ailelerini ağırladı. Geniş katılımla gerçekleşen programda, farklı sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda davetli aynı sofrada buluştu.

İftar programına; Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü’nün yanı sıra Altı Nokta Körler Derneği, Başkent Dikmen İşitme Engelliler Spor Kulübü, Ankara Şizofreni ile Yaşamayı Öğrenme ve Destekleme Derneği, İlgi Otizm Derneği, Anadolu Milli Sağırlar Federasyonu, Türkiye Down Sendromlular Derneği, SERÇEV ve Körler Federasyonu üyeleri katıldı.

Programda konuşan Başkan Güner, Çankaya’yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için toplumun tüm kesimleriyle birlikte çalıştıklarını belirtti. Sokaklarda engelleri birlikte aştıklarını ifade eden Güner, dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Çankaya Sizin Eviniz

Çankaya’nın yalnızca bir ilçe olmadığını vurgulayan Güner, buranın Mustafa Kemal Atatürk’ün kenti, Cumhuriyet’in kalbi ve dayanışmanın merkezi olduğunu söyledi. Engelli bireylerden kadınlara, gençlerden emeklilere kadar tüm kesimlerle omuz omuza olduklarını ifade eden Güner, belediyenin halkın evi olduğunu dile getirdi.

“Çankaya Belediyesinde bir kapınız, bir odanız var” diyen Güner, tüm vatandaşlara her zaman açık olduklarının altını çizdi.

Paylaşmanın ve Kardeşliğin Sofrası

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapan Güner, aynı sofrayı paylaşmanın kardeşliği güçlendirdiğini söyledi. Katılımcılara teşekkür eden Güner, bu tür buluşmaların toplumsal dayanışmayı artırdığını belirtti.

Program, sıcak ve samimi bir atmosferde, dayanışma ve umut mesajlarıyla sona erdi.