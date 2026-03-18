Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu. Bayram tatili öncesi otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşlar AŞTİ'de yoğunluğa neden oldu.

Otobüs firmaları, ek seferler koyarak, seyahat edecek vatandaşların taleplerini karşılamaya çalışıyor.

Güvenlik önlemleri de artırılan AŞTİ'de, vatandaşlar üst araması ve valiz kontrolü yapılarak terminale alınıyor.

Düzce'ye torunlarını ve kızını görmeye giden Melek Uslu, 'Bayram dolayısıyla gidiyorum memlekete, herkesin bayramını kutluyorum. Allah tamamına erdirsin.' ifadelerini kullandı.

Bayram dolayısıyla Kastamonu'da eşinin köyüne giden Sabit Özkaya da 'Heyecanlıyız. Bizim için bir değişiklik olacak.' dedi.