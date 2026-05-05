Olay, saat 04.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Şafak Sokak'ta meydana geldi. Kentte etkili olan yağışların ardından bölgede inşaatı devam eden bir binanın istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu diğer taraftaki 4 katlı bir binanın istinat duvarı da yıkıldı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Çöken duvar nedeniyle 4 katlı binada bazı daireler hasar görürken, güvenlik şeridi çekilip bölgede önlem alındı. Olayda yaralı ya da can kaybı olmazken, 8 daire tedbir amacıyla tahliye edildi.

Binada yaşayanlardan Zabit Işık, 'Sabaha karşı oldu. Namaza kalkacaktım. Bir gürültü oldu. Yağmur yağıyor, şimşek çaktı ya da bir yere yıldırım düştü sandım. Aklıma duvar gelmedi. Ama istinat duvarı çökmüş. Yatak odasında gürültüye kalktım. Kapıyı açamadım. Duvarı komple indirmiş. Müteahhidi mahkemeye vereceğiz. Yukarı katı fazla vermişler bu da belediyenin hatası' dedi.