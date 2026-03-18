Antalya’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü kapsamında anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Uncalı Şehitliği’nde düzenlenen programa Vali Hulusi Şahin başta olmak üzere protokol üyeleri, askeri yetkililer, sivil toplum temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Tören, şehitlik anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Marş sırasında yapılan 3 el saygı atışı törene ayrı bir anlam kattı.

Şehitlik Defterine Anlamlı Mesaj

Tören kapsamında şehitlik özel defterini imzalayan Vali Hulusi Şahin, yazdığı mesajda şehitlerin fedakarlıkları sayesinde vatanın korunduğunu vurguladı. Cumhuriyetin aynı bilinçle geleceğe taşınacağını ifade eden Şahin, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Türkiye inşa etme kararlılığını dile getirdi.

Dualar Edildi, Karanfiller Bırakıldı

Program, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarla devam etti. Ardından Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Törenin sonunda protokol üyeleri ve katılımcılar şehit kabirlerini ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı ve dua etti.

Duygu dolu anların yaşandığı tören, birlik ve vefa duygularının ön plana çıktığı bir atmosferde sona erdi.