İçişleri Bakanı Akın gürlek CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iddia ettiği tapu belgelerin sahte olduğunu söyledi.

Bakan Gürlek, İçişleri Bakanlığı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürlek üzerinde kayıtlı 4 taşınmazın bulunduğunu, bu belgeleri de açıkladığını belirtti.

Akın Gürlek şunları söyledi :"Yani o belgeler kesinlikle sahte ve düzmece belgeler. Benim üzerime kayıtlı dört tane taşınmaz var. Yani o diğerlerini bilmiyorum. Yalan. Güya bir ID numaraları falan vermiş ama ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu? Yazmıyor.

Yani Özgür Özel'in amacı burada asrın yolsuzluğu davasını perdelemek, birincisi amacı bu. İkinci amacı ben de kendisine şunu söylüyorum. Şimdi bakın orada ben de baktım, işte örnek belgeler sunuyor tapu belgeleri. Ya bunların hepsi gerçek dışı. Sahte belgeler. Yani zaten sahte hemen ortaya çıkar ki zaten manevi tazminat davası açtık. Burada da mahkeme tapuya yazacak gerçek midir, gerçek değil midir. Bunlar çok basit şeyler. Ya bu kadar anlatmaya da gerek yok, şey yapmaya da gerek yok ama Özgür Özel'in tamamen dediğim gibi bu son dakika çırpınışları yani. Ben bunu Yüce Türk milletinin takdirine bırakıyorum."

ÖZÜR ÖZEL İÇİN YENİ İDDİA

İçişleri Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yeni bir iddiada bulundu: “Biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde bir Manisa ilinde benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Burada tabii Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı.

Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da bazı istasyon çalışmaları var. Bu bazı istasyon çalışmalarında ortaya konuldu.

Bunlar dosyada da var. Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor. Birincisi asrın yolsuzluk davasını, ikincisi de Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için Manisa benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası var. "

Muhittin Böcek'in aday olması için 15 Ocak 2024 tarihinde ki baz istasyon kayıtlarıyla sabit, Muhittin Böcek de aslında anlatacak da, zamanı var. Özgür Özel seçime girmesi için kendisinden bir şeyler istiyor.

Muhittin Böcek de bunu veriyor. Bu hususun ben dikkate alınmasını istiyorum. Benim verebilecek hesabım yok. Bu konuda da zaten bugün manevi tazminat davası açacağız. Benim size söyleyeceklerim bunlar.