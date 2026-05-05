Olay öğle saatlerinde Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Y.F., henüz bilinmeyen nedenle taksi durağında bulunan ağabeyi Kadir Fidan'ın yanına gitti. Burada iki kardeş arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Y.F., yanında bulunan tabancayla ağabeyine ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kadir Fidan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Kadir Fidan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheli Y.F.'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)